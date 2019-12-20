Обсуждение проекта бюджета Карабулака состоится 24 декабря

Мероприятие состоится в 10:00 в здании горсовета. Жители Карабулака будут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов. Они могут ознакомиться с рассматриваемыми материалами до 17:00 23 декабря 2019 года.

Все желающие могут принять участие в обсуждении проекта бюджета города.