Обсуждение проекта бюджета Карабулака состоится 24 декабря

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Решением городского совета депутатов публичные слушания по проекту бюджета Карабулака на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов назначены на 24 декабря текущего года.

Мероприятие состоится в 10:00 в здании горсовета. Жители Карабулака будут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов. Они могут ознакомиться с рассматриваемыми материалами до 17:00 23 декабря 2019 года.

Все желающие могут принять участие в обсуждении проекта бюджета города.

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