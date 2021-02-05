Общество с ограниченной ответственностью «Птицекомплекс «Южный» объявляет набор сотрудников на вакантные рабочие места

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Общество с ограниченной ответственностью «Птицекомплекс «Южный» объявляет набор сотрудников на вакантные рабочие места.

Перечень вакансий:

— экономист;

— переводчик;

— бухгалтер;

— ветеринарные врачи;

— зоотехник;

— лаборанты;

— технолог;

— программист;

— инженер — энергетик;

— инженер теплотехник;

— слесаря;

— электрики;

— механики;

— машинист холодильных устройств;

— газоэлектросварщик;

— птицеводы;

— менеджер по продажам;

— инженер;

— кладовщики;

— грузчики;

— уборщики;

— водители.

Требования:

— сотрудникам ООО «Птицекомплекс» категорически запрещено содержать домашнюю птицу в личном хозяйстве в целях биобезопасности;

— наличие соответствующего образования;

— наличие необходимого опыта работы.

Условия:

— официальное трудоустройство;

— полный социальный пакет.

Заработная плата формируется от занятости (часов) и должностных обязанностей.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Республика Ингушетия, Малгобекский район, с. п. Южное, ул. Султыгова, д. 7, пом.7. Контактный тел.: 8(928) 796-55-23.

Приём резюме осуществляется по электронной почте: Pku_ing@mail.ru

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