Общество с ограниченной ответственностью «Птицекомплекс «Южный» объявляет набор сотрудников на вакантные рабочие места
Общество с ограниченной ответственностью «Птицекомплекс «Южный» объявляет набор сотрудников на вакантные рабочие места.
Перечень вакансий:
— экономист;
— переводчик;
— бухгалтер;
— ветеринарные врачи;
— зоотехник;
— лаборанты;
— технолог;
— программист;
— инженер — энергетик;
— инженер теплотехник;
— слесаря;
— электрики;
— механики;
— машинист холодильных устройств;
— газоэлектросварщик;
— птицеводы;
— менеджер по продажам;
— инженер;
— кладовщики;
— грузчики;
— уборщики;
— водители.
Требования:
— сотрудникам ООО «Птицекомплекс» категорически запрещено содержать домашнюю птицу в личном хозяйстве в целях биобезопасности;
— наличие соответствующего образования;
— наличие необходимого опыта работы.
Условия:
— официальное трудоустройство;
— полный социальный пакет.
Заработная плата формируется от занятости (часов) и должностных обязанностей.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Республика Ингушетия, Малгобекский район, с. п. Южное, ул. Султыгова, д. 7, пом.7. Контактный тел.: 8(928) 796-55-23.
Приём резюме осуществляется по электронной почте: Pku_ing@mail.ru