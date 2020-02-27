Экология

Общественным инспекторам Ингушетии вручили ведомственные удостоверения Минприроды

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В министерстве природных ресурсов и экологии Ингушетии прошло вручение удостоверений общественных инспекторов членам молодежного совета региона. Молодые ребята будут осуществлять свою деятельность при ведомстве, и сотрудничать при проведении различных мероприятий, сообщает пресс-служба Минприроды.

«Их основные цели — вовлечение молодежи к решению проблем охраны окружающей среды, координация проведения молодежных экологических акций, а также содействие экологическому просвещению и взаимодействию с образовательными учреждениями Ингушетии. Молодежный совет при Минприроды Ингушетии может разрабатывать предложения по совершенствованию государственной экологической политики и участвовать в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов по вопросам охраны окружающей среды», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что у ребят уже много проектов, которые они планируют воплотить в реальность в ближайшем будущем.

«Один из таких проектов — конкурс на самый лучший социальный видеоролик об экологии, который уже стартовал между студентами в ссузах. Кроме этого, члены Молодежного совета планируют серию субботников на различных территориях республики», — добавили в ведомстве.

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