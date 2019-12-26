Общественные организации Ингушетии приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе проектов военно-исторической тематики

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Российское военно-историческое общество объявило о старте Всероссийского конкурса проектов военно-исторической тематики. Конкурс проводится второй раз и призван поддержать лучшие инициативы, направленные на сохранение военно-исторического наследия нашей страны.

Заявки на конкурс принимаются по 15 февраля 2020 года.

«Первый конкурс региональных проектов, который проводился в 2019 году, показал востребованность такого формата поддержки инициатив военно-исторической тематики. С учетом полученного опыта мы скорректировали список номинаций, а также разработали методические рекомендации по заполнению проектной и отчетной документации», — рассказала заместитель исполнительного директора РВИО Александра Ильина.

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица: общественные организации, автономные некоммерческие организации, общества с ограниченной ответственностью, бюджетные и казенные учреждения, а также индивидуальные предприниматели.

Номинации конкурса: «Проекты в сфере военно-исторической науки»,
«Музейно-выставочные и экспозиционные проекты», «Военно-патриотическое воспитание в рамках детских военно-исторических лагерей», «Военно-исторические фестивали», «Поисковые и военно-археологические экспедиции».

Итоги конкурса будут подведены до 10 апреля 2020 года и опубликованы на сайте Российского военно-исторического общества.

Вся информация о конкурсе, включая рекомендации по заполнению заявки и контактную информацию, размещена на сайте.

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