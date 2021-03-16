Общественники составили большинство в федеральном оргкомитете по предварительному голосованию

Председатель оргкомитета и один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин выступая на прошедшем заседании, сказал: «Наша с вами задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого — и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества, — все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться [на предварительном голосовании]».

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой, вошедшей в состав оргкомитета, предварительное голосование — это способ объединить все пропрезидентские силы в стране.

«Мы всегда вели конструктивное взаимодействие с «Единой Россией». В год пандемии рука об руку вместе боролись, искали наилучшие инструменты, чтобы преодолеть ее последствия. Поэтому наше участие в оргкомитете партии оправданно. ОНФ и «Единая Россия» должны вместе максимально эффективно развивать дальше все значимые для каждого из нас проекты», — сказала она.

Елена Шмелева подчеркнула, что в регионах с большим интересом наблюдают за той открытостью, которую демонстрирует «Единая Россия».

«Это задает некий организационный уровень, уровень уже опытных партийцев, которые идут на выборы, повышают ставки, требования, уровень притязаний на те системные изменения, которые мы все ожидаем от будущих кандидатов в депутаты», — добавила она.

Оценили уровень открытости процедуры и эксперты, вошедшие в состав оргкомитета предварительного голосования. Главный редактор газеты и сетевого издания «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назвал участие в организации и проведении процедуры сторонних наблюдателей «интересным экспериментом».

«Я не являюсь ни сторонником, ни противником «Единой России». Это очень интересный эксперимент — следить, как в крупнейшей российской партии проходит процесс выдвижения кандидатов на выборы. Как представителю журналистского сообщества, мне интересно этим воспользоваться», — сказал он.

В свою очередь специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, гендиректор ООО «Ашманов и партнеры», президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов отметил, что «Единая Россия» по сути задает новые стандарты прозрачности процедуры.

«Наша страна впереди планеты всей по прозрачности выборов. В задачу тех, кто представляет в оргкомитете цифровую сферу, входит, в том числе, контроль за тем, чтобы все было сделано правильно, и подтвердить это. Думаю, что это получится», — сказал Игорь Ашманов.

На втором заседании оргкомитета были утверждены и аналогичные структуры в регионах. В среднем около половины их составов — также представители общественности, от 9 до 25 человек в каждом в зависимости от числа избирателей в субъекте РФ.

Председатель Магасского городского совета депутатов Залина Льянова отметила, что в ходе заседания президиума, состоявшегося 12 марта, был утверждён организационный комитет по проведению предварительного голосования, в состав которого вошли члены партии «Единая Россия», а также представители СМИ и общественных организаций, в том числе активисты волонтерских движений. Возглавил оргкомитет Михаил Илезов, секретарь ИРО партии «Единая Россия», первый заместитель председателя правительства Республики Ингушетия.

Также определены требования к участникам. Кандидаты должны быть старше 21 года, постоянно проживать в России, не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов. Для регистрации в качестве кандидата следует указать ФИО, год рождения, место жительства и работы, а также ряд других необходимых сведений. В этом году в заявлении появится новый раздел — участие в волонтерской и добровольческой деятельности.