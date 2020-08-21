Общественники посетили следственный изолятор в Ингушетии

Как сообщает пресс-служба учреждения, общественники в сопровождении помощника начальника ОФСИН по соблюдению прав человека в УИС Азраила Харсиева проверили условия содержания осужденных и подследственных, соблюдение их прав и законных интересов. В ходе бесед с ними жалоб и заявлений не поступило.

Помимо этого, общественные наблюдатели посетили карантинное отделение для вновь прибывших подозреваемых, обвиняемых и осужденных, медицинскую часть, кабинет психологической разгрузки для лиц, содержащихся в СИЗО-1, осмотрели столовую и магазин.

В ходе общественной проверки нарушений законности в следственном изоляторе не выявлено, говорится в релизе.