ОФСИН

Общественники посетили следственный изолятор в Ингушетии

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Члены Общественной наблюдательной комиссии Аюп Цуров, Дауд Аушев и Ханифа Мальсагова провели обход помещений следственного изолятора №1 ОФСИН России по Ингушетии.

Как сообщает пресс-служба учреждения, общественники в сопровождении помощника начальника ОФСИН по соблюдению прав человека в УИС Азраила Харсиева проверили условия содержания осужденных и подследственных, соблюдение их прав и законных интересов. В ходе бесед с ними жалоб и заявлений не поступило.

Помимо этого, общественные наблюдатели посетили карантинное отделение для вновь прибывших подозреваемых, обвиняемых и осужденных, медицинскую часть, кабинет психологической разгрузки для лиц, содержащихся в СИЗО-1, осмотрели столовую и магазин.

В ходе общественной проверки нарушений законности в следственном изоляторе не выявлено, говорится в релизе.

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