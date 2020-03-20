Общественники посетили следственный изолятор в городе Карабулаке Ингушетии

Общественники посетили карантинное отделение для вновь прибывших подозреваемых, кабинет психологической разгрузки для лиц, содержащихся в СИЗО, осмотрели столовую, проверили условия содержания арестованных и осужденных, сообщает пресс-служба ведомства.

Членов комиссии интересовали вопросы реализации прав заключенных и обеспечение их личной безопасности из-за распространения короновируса в стране. Правозащитники провели беседы с подозреваемыми обвиняемыми и осужденными в ходе выборочного покамерного обхода.

Харсиев отметил, что в следственном изоляторе усилены меры безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции. «Каждому, кто посещает следственный изолятор, специальным прибором измеряется температура. В настоящее время случаи заболевания или подозрений на новую короновирусную инфекцию в учреждениях УИС республики не зафиксировано», — подчеркнул он.

В завершении визита состоялась встреча правозащитников с начальником ОФСИН по республике полковником внутренней службы Андреем Мельниковым. Были рассмотрены различные вопросы, касающиеся профилактических мероприятий с осужденными и совместной работы, говорится в релизе.