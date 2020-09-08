Общественники обсудили с руководством ОФСИН по Ингушетии вопросы соблюдения прав осужденных

Как сообщает пресс-служба ведомства, затрагивались и такие темы, как возможность получения осужденными профессионального образования в СИЗО, трудоустройство осужденных к принудительным работам, медицинское обследование и их лечение.

Также были подведены итоги совместной работы за текущий год и запланированы совместные мероприятия на ближайшее время.

Во встрече приняли участие врио начальника ОФСИН России по республике Сергей Ролдугин и помощник начальника отдела по соблюдению прав человека в УИС Азраил Харсиев, председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Ахмед Тангиев и его заместитель Ибрагим Картоев.

Ролдугин поблагодарил председателя ОНК за конструктивное взаимодействие и совместное решение вопросов, возникающих в повседневной деятельности, говорится в релизе.