ОФСИН

Общественники обсудили с руководством ОФСИН по Ингушетии вопросы соблюдения прав осужденных

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Руководство ОФСИН России по Ингушетии и общественники обсудили вопросы соблюдения прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, в том числе — взаимодействие при соблюдении их избирательных прав.

Как сообщает пресс-служба ведомства, затрагивались и такие темы, как возможность получения осужденными профессионального образования в СИЗО, трудоустройство осужденных к принудительным работам, медицинское обследование и их лечение.

Также были подведены итоги совместной работы за текущий год и запланированы совместные мероприятия на ближайшее время.

Во встрече приняли участие врио начальника ОФСИН России по республике Сергей Ролдугин и помощник начальника отдела по соблюдению прав человека в УИС Азраил Харсиев, председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Ахмед Тангиев и его заместитель Ибрагим Картоев.

Ролдугин поблагодарил председателя ОНК за конструктивное взаимодействие и совместное решение вопросов, возникающих в повседневной деятельности, говорится в релизе.

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