Общественники Ингушетии выступили в поддержку конституционной поправки о статусе русского языка

В релизе говорится, что общественники республики в лице членов молодежных и некоммерческих организаций, исламских религиозных лидеров и представители научной среды отмечают, что Российская Федерация включает в себя многие народы. Они разнятся между собой по территории проживания, языку, вере, но все они, в купе своей, являются равноправными членами нашей большой и могучей страны. Такое содружество исчисляется столетиями и, единство народов, как региона, так и всей России, только крепнет с годами.

По словам общественных деятелей, ярким примером здесь может служить Ингушетия, которая в 1770 году добровольно вошла в семью российских народов, что явилось началом государственности ингушского народа. Народ республики поддерживает курс Президента Путина. Предки ингушей были мудры в своем решении, определяя исторический путь народа в составе многонационального российского государства.

По мнению представителя научного сообщества Ингушетии Фатимы Албаковой, российское государство возникло на основании территории, языка и культуры русского народа. Исторический путь утверждения и развития постепенно включал многие сопредельные народы, обладающие самобытной культурой, языком и религией. На протяжении веков шел процесс интеграции культурно-языкового многообразия. Необходимость коммуникаций и прогрессивного развития определили особую роль русского языка как государственного, межнационального и межгосударственного общения.

«Если сегодня европейское сообщество озабочено проблемами возрождения унифицированных языков, то в России большинство языков сохранилось. Целесообразно формулировать статус русского языка как государственного, дающего права и возможности каждому гражданину», — считает Албакова.

Общественники также напомнили, что известные произведения ингушских писателей Идриса Базоркина, Саида Чахкиева, Ахмета Бокова, Салмана Озиева, Джамалдина Яндиева стали доступны общественности и сохранились в истории именно благодаря русскому языку.

Более того, ингушский язык благодаря Заурбеку Мальсагову и профессору Николаю Яковлеву получил свою письменность в 30-х года прошлого века благодаря кириллице.