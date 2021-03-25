Общественники Ингушетии проверили соблюдение прав заключенных в следственном изоляторе

В ходе визита общественники проверили условия содержания, а также соблюдение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Совершили обход территории учреждения, провели беседы с лицами, содержащимися в камерах режимного корпуса, карантинного отделения и карцерных помещений, а также осмотрели медицинскую часть и кабинет психологической разгрузки для лиц, содержащихся в СИЗО, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что в завершение визита состоялась встреча правозащитников с начальником ОФСИН России по региону полковником внутренней службы Сергеем Ролдугиным. В частности, были рассмотрены вопросы медицинского обслуживания лиц, содержащихся в СИЗО, и трудоустройства осужденных к принудительным работам.

Ролдугин поблагодарил общественников за конструктивное взаимодействие, в процессе которого совместно решаются многие проблемные вопросы.