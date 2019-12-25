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Общественницы из Ингушетии приняли участие в межрегиональном форуме женщин в Дагестане

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Член общественной палата Ингушетии Лидия Гайсанова и директор благотворительного фонда «Обожженные судьбы» Эсет Гайсанова приняли участие в межрегиональном форуме женщин, где подвели итоги празднования 20-летия разгрома международных бандформирований, вторгшихся в Дагестан.

Как сообщила газете «Ингушетия» Лидия Гайсанова, в мероприятии принимали участие представители женских общественных организаций различных субъектов России, матери, потерявшие сыновей, и представители муниципалитетов. Присутствующим рассказали, как в то страшное время дагестанские ополченцы плечом к плечу с военнослужащими Минобороны и милицией встали на защиту своей родины и отстояли целостность государства,

По ее словам, активное участие в защите родины приняли также и дагестанские женщины, которые помогали солдатам Минобороны России и ополченцам.

«В завершение мероприятия почетным знаком и благодарственными письмами Миннаца республики наградили женщин, внесших вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия между народами, проживающими в Дагестане», — добавила Гайсанова.

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