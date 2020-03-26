Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ переносится на более поздний срок
Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам сообщил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации переносится на более поздний срок.
Конкретная дата будет определена в зависимости от развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, решение о новом дне голосования будет принято, опираясь на профессиональное мнение врачей и специалистов.
Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации было назначено на 22 апреля 2020 года. Вместе с тем Владимир Путин не исключал возможность переноса даты голосования в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране по коронавирусу.