Конституция

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ переносится на более поздний срок

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Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам сообщил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации переносится на более поздний срок.

Конкретная дата будет определена в зависимости от развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, решение о новом дне голосования будет принято, опираясь на профессиональное мнение врачей и специалистов.

Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации было назначено на 22 апреля 2020 года. Вместе с тем Владимир Путин не исключал возможность переноса даты голосования в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране по коронавирусу.

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