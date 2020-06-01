Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

«С юридической точки зрения эта дата является безупречной, если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, 30 суток. Это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям», — сказал Путин.

Провести голосование 1 июля предложила председатель ЦИК Элла Памфилова, она назвала эту дату оптимальной.

Президент считает, что у власти есть возможность в течение месяца предпринять дополнительные шаги для борьбы с распространением Covid-19.

Путин обратил внимание глав регионов России, при организации общероссийского голосования, исходить из необходимости «заботы о здоровье, жизни наших людей». «Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом», — подчеркнул он.

Глава государства обратился к гражданам, призвав их принять активное участие в этом общероссийском голосовании. «Поскольку речь идет об Основном законе — Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами», — отметил Президент.

В связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля будет объявлено выходным днем, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по изменениям Основного закона, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.