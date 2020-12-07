Общероссийский день приема граждан перенесен из-за Covid-19

В релизе отмечается, что принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования Covid-19, по решению правительства России проведение общероссийского дня приема граждан переносится до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.

О новой дате проведения дня приема граждан будет сообщено дополнительно.