Общероссийский день приема граждан перенесен из-за Covid-19
Перенесен запланированный на 14 декабря 2020 года общероссийский день приема граждан, приуроченный ко Дню Конституции России, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.
В релизе отмечается, что принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования Covid-19, по решению правительства России проведение общероссийского дня приема граждан переносится до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.
О новой дате проведения дня приема граждан будет сообщено дополнительно.