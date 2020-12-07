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Общероссийский день приема граждан перенесен из-за Covid-19

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Перенесен запланированный на 14 декабря 2020 года общероссийский день приема граждан, приуроченный ко Дню Конституции России, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

В релизе отмечается, что принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования Covid-19, по решению правительства России проведение общероссийского дня приема граждан переносится до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.

О новой дате проведения дня приема граждан будет сообщено дополнительно.

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