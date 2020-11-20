Обращения в органы власти граждане и организации смогут направлять через портал госуслуг

На данном этапе в эксперименте участвуют Минздрав и Минпросвещения России, а также ФОМС, органы госвласти субъектов РФ, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции. Граждане и юридические лица участвуют в эксперименте на добровольной основе.

Сообщения и обращения можно будет направить через электронные формы Единого портала, размещенные на официальных сайтах упомянутых органов и организаций, личные кабинеты гражданина и юрлица на Едином портале или мобильное приложение Единого портала. Важное условие — авторизация гражданина и юридического лица с использованием единой системы идентификации и аутентификации.

На подготовку ответа по общему правилу отводится 30 календарных дней. Для отдельных сообщений и обращений предусмотрят ускоренный порядок обработки — в течение 10 календарных дней. Статус обработки поданных сообщений и обращений, а также ответы на них будут отображаться в личном кабинете на Едином портале.

Напомним, что решение о соответствующем расширении функционала Единого портала госуслуг было принято правительством РФ в ноябре прошлого года в целях реализации предусмотренной федеральным проектом «Цифровое государственное управление» задачи по созданию «единого цифрового окна обратной связи». Тогда в Положении о Едином портале закрепили, что он должен обеспечивать, в том числе, возможность направления гражданами и юрлицами обращений в госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их должностным лицам.