Обновленное здание Дома культуры Назрановского района готово к эксплуатации

В ходе реконструкции установлены новая ограда и освещение по периметру, заменена брусчатка, уложено новое асфальтное покрытие двора, построено новое здание для санузлов. Также была заменена вся электропроводка, произведена внутренняя покраска, в зрительном зале уложено ламинированное покрытие и т. д.

«После проведения реконструкции здание обрело новую жизнь и после снятия всех ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, распахнёт свои двери для детей и взрослых», — сказано в релизе.