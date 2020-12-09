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Обновленное здание Дома культуры Назрановского района готово к эксплуатации

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В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» проведена реконструкция здания Назрановского районного дома культуры. Обновленный ДК готов к эксплуатации, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В ходе реконструкции установлены новая ограда и освещение по периметру, заменена брусчатка, уложено новое асфальтное покрытие двора, построено новое здание для санузлов. Также была заменена вся электропроводка, произведена внутренняя покраска, в зрительном зале уложено ламинированное покрытие и т. д.

«После проведения реконструкции здание обрело новую жизнь и после снятия всех ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, распахнёт свои двери для детей и взрослых», — сказано в релизе.

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