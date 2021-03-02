Обмен рублей с QIWI на доллары в Perfect Money через электронные обменники

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБМЕННИКИ

Электронные обменники — это специализированные сервисы, которые занимаются обменом цифровых, электронных и фиатных валют. Это основной вид их деятельности, поэтому предложений по направлениям конвертации очень много. При этом клиенты сервисов могут менять, как небольшие, так и довольно крупные суммы.

За каждую сделку обменники взимают комиссию. Она не регламентируется какими-либо правилами, устанавливается самими сервисами, поэтому может колебаться в довольно широком диапазоне. Обычно комиссия составляет 1-5% от переводимой суммы. Для крупных переводов разница будет достаточно существенной, поэтому сравнивать предложения разных площадок нужно тщательно и максимально ответственно. Только так удастся осуществить обмен Киви на Перфект Мани с максимальной выгодой.

Просматривая предложения по переводу средств, следует знать, что комиссия обменников обычно уже включена в курс конвертации. Поэтому данный параметр должен стать решающим при выборе поставщика услуг.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБМЕНА ВАЛЮТ ЧЕРЕЗ ОБМЕННИКИ

Решая перевести деньги с Киви на Перфект Мани, стоит знать, что, отдав предпочтение обменным сервисам, при проведении обмена удастся отметить ряд важных преимуществ:

— сделки можно заключать в любое время — большинство обменников работает в непрерывном режиме;

— многие обменные сервисы не требуют от клиента прохождение верификации;

— обменная операция обычно занимает 10-20 минут. Затягивается конвертация крайне редко, в основном, когда обменник получил слишком много заявок и сотрудники не могут обработать их с высокой скоростью;

— конвертация осуществляется по выгодным курсам и с небольшой комиссией, менять деньги таким способом выгоднее, чем у частных лиц;

— обменивать валюту через обменники несложно. Разобраться в этой процедуре сможет даже новичок.

Теперь понятно, почему обмен с Киви на Перфект Мани лучше осуществлять именно через электронные обменные сервисы. Остается только определиться с поставщиком услуг и заключить сделку.

КАК ВЫГОДНО И БЕЗОПАСНО ОБМЕНЯТЬ ВАЛЮТУ

Чтобы не рисковать собственными сбережениями, и обойти мошенников, которые работают в Сети наряду с честными обменниками, подбирать поставщика услуг лучше не самостоятельно, а на профильном мониторинговом портале. Например, на таком, как BestChange. Тут собраны сервисы, неоднократно проверенные администраторами и самими клиентами. В безопасности сотрудничества с ними не возникает ни малейших сомнений. Поэтому все внимание можно сосредоточить на изучении и сравнении предложенных условий. На странице https://www.bestchange.ru/qiwi-to-perfectmoney-usd.html собраны все сервисы, готовые провести обмен QIWI на Perfect Money. Сравнивать предложения нужно по таким критериям:

— курс конвертации валюты;

— резерв целевой валюты;

— ограничения по конвертируемым суммам;

— вариант обмена — ручной, полуавтоматический;

— количество положительных отзывов клиентов.

Остается осуществить обмен. Перейдя на сайт обменника, необходимо заполнить заявку, предоставив запрошенную информацию. Все данные нужно проверять на предмет отсутствия ошибок. После подтверждения заявки останется перечислить рубли на Киви кошелек обменника, через 10-15 минут проверить баланс счета в Перфект Мани.

Что касается мониторингового портала, то кроме того, что здесь можно найти надежный обменный сервис, есть возможность и заработать. На странице https://www.bestchange.ru/partner/ представлены условия партнерки. Она предусматривает денежное вознаграждение за каждого нового пользователя, привлеченного на BestChange. Это приятный бонус к безопасному и выгодному обмену валют, который можно организовать с помощью площадки.