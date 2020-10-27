Основной темой для обсуждения стало обеспечение сотрудников территориальных следственных органов служебными жилыми помещениями. Глава ведомства подчеркнул, что указанный вопрос является одним из приоритетных, и реализация социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством России, положительно влияет на климат внутри коллектива и на результативность работы сотрудников, сообщает пресс-служба ведомства.

О ситуации с предоставлением служебного жилья доложили представители главных следственных управлений по Москве, Ингушетии, Московской области, Санкт-Петербургу, Республике Крым и городу Севастополю, других регионов.

Председатель СК России потребовал от руководства региональных подразделений тщательного анализа обозначенной проблемы и поставил ряд конкретных задач. В отношении нескольких сотрудников региональных следственных управлений, ответственных за решение жилищных вопросов, в работе которых имеются недостатки, назначены служебные проверки.

В качестве положительного опыта помимо приобретения жилья за счет ведомства также обсуждались и возможности законной передачи жилья от других ведомств в оперативное управление следственных органов. Бастрыкин указал на необходимость более тесного взаимодействия с органами исполнительной власти и рядом других ведомств в решении указанной проблемы.

Вторым вопросом повестки совещания уже традиционно стал отчет о принимаемых в Следственном комитете мерах по предупреждению распространения инфекционного заболевания. Руководитель управления кадров Сергей Горяйнов доложил о количестве заболевших Covid-19

и о принятых профилактических мерах.

Глава ведомства поручил неукоснительно соблюдать организационно-распорядительные документы в этой части, предупредив о персональной ответственности. Продолжить постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников ведомства, студентов и кадет ведомственных образовательных организаций, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и медицинского тестирования с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Также Бастрыкин обратил внимание на неукоснительное исполнение дополнительного распоряжения о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с которым, в частности, предусматривается увеличение количества тестируемых сотрудников, а также объявлены двухнедельные каникулы в Волгоградском кадетском корпусе.

Кроме того, председатель СК России заслушал ход расследования уголовного дела об убийстве бизнесмена и депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, которое передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

Он обратил особое внимание на оперативное и объективное расследование уголовного дела о мошеннических действиях в отношении семьи Баталовых, поручив своим подчиненным исключить давление на потерпевших: вдову и дочь Баталова, а также оказать им содействие в случае необходимости в получении медицинской помощи, говорится в релизе.