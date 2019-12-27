Объем выполненных строительных работ в Ингушетии за 11 месяцев 2019 года вырос почти на 4%
Объем работ, выполненных в Ингушетии по виду деятельности «Строительство», в январе-ноябре этого года составил 9978,7 млн рублей, или 103.9% к соответствующему периоду 2018 года.
С начала года предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования на территории республики построено 1003 новые квартиры, площадь всего построенного жилья составила 191.7 тыс. кв. метров, что на 76.8 тыс. м² (66.8%) больше уровня января-ноября прошлого года, сообщает Северо-Кавказстат.
Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 717 собственных дома площадью 100.6 тыс. кв. метров жилья, что на 11.6 тыс. м² меньше января — ноября 2018 года. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится 52.5%, говорится в релизе.