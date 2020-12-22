Объем сельхозпроизводства в Ингушетии в 2019 году вырос на 1,3%

В 2019 году объем продукции сельского хозяйства в республике составил 10,8 млрд рублей, или 101,3% к 2018 году, сообщает Северо-Кавказстат.

В релизе отмечается, что Ингушетия обладает достаточно высоким показателем плотности населения 162,36 человек на 1 кв. км (5-е место в России — в 19 раз выше среднероссийского показателя). При этом доля сельского населения составляет 224,9 тысячи человек, или 44,4% в общей численности населения, что также превышает среднероссийский показатель (25,34%).

Высокий удельный вес сельского населения обусловил приоритетность в экономике комплексного развития сельских территорий республики.

Правительством России в целях обеспечения комфортной среды жизнедеятельности человека в сельской местности принята госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» на период до 2025 года Основными задачами программы являются развитие на селе аграрного бизнеса, отраслей социальной сферы, строительства жилья и инфраструктуры.

На начало 2020 года в Ингушетии насчитывается 48 населенных пунктов. Общая протяженность улиц, проездов и набережных в них составляет 1403 км, из них освещается 283 км. По состоянию на 31 декабря 2019 года произведена замена 13,9 км уличной водопроводной сети.

Общая площадь жилых помещений в сельской местности составляет 3147 тыс. м. Все населенные пункты региона газифицированы и обеспечены источниками теплоснабжения: протяженность уличной газовой сети составляет 1190,3 км.

Для создания достойных условий жизни на селе в 2019 году использовано 972 млн рублей инвестиций в основной капитал, что по сравнению с 2018-м ниже в 3,2 раза. Введено в действие 22,8 тыс. кв. м общей площади жилых домов (в 2018 году — 37,3 тыс. кв. м), построено дошкольных учреждений на 440 мест.

Обеспечение сельских жителей продовольственными и непродовольственными товарами осуществляли 475 магазинов всех организационно-правовых форм с площадью торгового зала 26340 кв. м.