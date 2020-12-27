АПК

Объем сельхозпродукции в Ингушетии за 11 месяцев 2020 года вырос на 1%

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Объем продукции сельского хозяйства всех категорий производителей в январе — ноябре 2020 года в Ингушетии в действующих ценах составил 10767,2 млн руб. или 101% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Как сообщает Северо-Кавказстат, в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 декабря 2020 года по сравнению с аналогичной датой 2019г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 6,4% и составило — 67952 голов, поголовье птицы уменьшилось на 0,3% и составило 342061, поголовье овец и коз насчитывается 218213 головы, увеличение составляет 17,3%.

В январе-ноябре 2020 года в хозяйствах всех товаропроизводителей, производство молока по расчетам составило — 100780,463 тонны, что на 1,6% больше предыдущего периода 2019 года.

Увеличилось производство яиц на 0,9% и составило — 21755 тыс. штук, производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 7217,953 тонн по сравнению с аналогичной датой 2019 года, больше на 8%, говорится в релизе.

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