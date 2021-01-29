Объем производства продукции АПК Ингушетии увеличился в прошлом году более чем на 1%

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января этого года по сравнению с аналогичной датой 2020 года увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 3,3% (69472 голов), поголовье птицы увеличилось на 3,7% и составило 348665 голов, поголовье овец и коз насчитывается 292907, увеличение составляет 35,5%.

В январе-декабре 2020 года в хозяйствах всех производителей сельскохозяйственных товаров, производство молока по расчетам составило 109596,499 тонны, что на 2% больше предыдущего периода 2019 года. Яиц увеличилось на 1,3% и составило 23605 тыс. шт. Производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 7975,013 тонн, увеличение — 8,1%.