АПК

Объем производства продукции АПК Ингушетии увеличился в прошлом году более чем на 1%

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Объем продукции сельского хозяйства всех производителей Ингушетии в январе-декабре прошлого года в действующих ценах, по расчетам, составил 11378,8 млн руб. — 101,2% в сопоставимой оценке к уровню 2019 года, сообщает Север-Кавказстат.

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января этого года по сравнению с аналогичной датой 2020 года увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 3,3% (69472 голов), поголовье птицы увеличилось на 3,7% и составило 348665 голов, поголовье овец и коз насчитывается 292907, увеличение составляет 35,5%.

В январе-декабре 2020 года в хозяйствах всех производителей сельскохозяйственных товаров, производство молока по расчетам составило 109596,499 тонны, что на 2% больше предыдущего периода 2019 года. Яиц увеличилось на 1,3% и составило 23605 тыс. шт. Производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 7975,013 тонн, увеличение — 8,1%.

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