Объем поддержки семей с детьми в условиях пандемии может увеличиться с 1 января будущего года

«Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семей. И если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, то есть через две недели, мы будем платить по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка», — цитирует Путина ТАСС.

По его словам, в России выстроена программа поддержки семей с детьми в возрасте до 7 лет.

«Но самое главное, самая тяжелая ситуация складывается у семей с детьми. И здесь у нас выстроена целая программа поддержки семей с детьми — от 0 до 1,5 лет, от 1,5 лет до 3 лет и от 3 до 7 лет», — сказал он.

В рамках программы на каждую категорию семей приходится отдельный норматив по выплатам, отметил Президент России.

«От 0 до 1,5 лет мы ввели пособия. Правила там такие: если у каждого члена семьи доходы меньше двух прожиточных минимумов, сначала было 1,5, потом мы расширили программу, и большее количество людей попало в эту программу, то такие семьи имеют право на получение одного ПМ на каждого ребенка. От 1,5 лет до 3 лет, если меньше доход, соответствующий по этим прожиточным минимумам, то тогда можно получить то же самое, но из материнского капитала. Мы предоставили право получить эти средства из материнского капитала. Наконец, для детей от 3 лет до 7 лет мы ввели следующее правило: если в семье не дотягивают на каждого члена до одного прожиточного минимума, то начали платить 0,5 ПМ на каждого ребенка», — напомнил Путин.

Отметим, что аккредитацию на участие в пресс-конференции главы российского государства получили 774 журналиста. Это почти в 2,5 раза меньше представителей российских и иностранных СМИ, чем в прошлом году. Число участников ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.

Пресс-конференция включает в себя элементы «прямой линии», которая не состоялась в этом году из-за пандемии.