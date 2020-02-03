Новый мэр Сунжи отказался от охраны администрации в военизированной форме

«С первых дней своей работы мэр ставит приоритет общения с людьми, изучения и решения проблем, как жителей города, так и в целом всего населённого пункта. В фойе администрации у посетителей негативно воспринималась военизированная форма сотрудников охранного предприятия. Его видение ситуации разделимо с горожанами, поэтому он решил расторгнуть контракт с ЧОП», — сказал представитель мэрии.

При этом он уточнил, что впредь встречать, координировать посетителей, направлять их по компетенции для разрешения поставленного вопроса будет специалист администрации.

Ранее наше издание сообщало, что депутаты горсовета Сунжи избрали мэром действующего врио главы местной администрации Хаваш-Багаудина Сапралиева.

Для участия в конкурсе по отбору кандидатур было представлено шесть человек. По итогам отбора конкурсная комиссия определила двух кандидатов: Сапралиева и Халида Бекова.

За него проголосовали 17 из 18 депутатов.

Новому мэру 49 лет. Он имеет три высших образования. Сапралиев возглавлял Центральный административный округ Назрани.

С 2016 года и до назначения исполняющим обязанности главы Сунжи в конце декабря 2019 года он работал в должности помощника-советника главы администрации Назрани.

26 декабря глава Сунжи Магомед Албаков досрочно покинул свой пост после 11 месяцев работы.

В декабре 2016 года Глава республики подписал закон, закрепляющий за городским поселением Сунжа статус городского округа.