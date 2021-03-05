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Новый корпус тренировочного центра в Ингушетии принял первую группу спортсменов

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В предгорном селе Мужичи Сунженского района открылся новый корпус республиканского тренировочного комплекса, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.

«Тренировочный комплекс «Мужичи», реконструированный в рамках нацпроекта «Демография», принял первую группу спортсменов — сборную Ингушетии по греко-римской борьбе. В течение двух недель классики в новом корпусе пройдут учебно-тренировочный сбор с целью подготовки к всероссийским и межрегиональным соревнованиям», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, для этого на базе созданы все необходимые условия. За год на территории комплекса построен новый спальный корпус на 200 мест, реконструированы три старых здания, административные и складские помещения, столовая. Во всех строениях усилен фундамент, проведены облицовочные работы, произведена замена электропроводки, отопления и линии водоснабжения, окон, кафельной плитки. На прилегающей территории благоустроено футбольное поле и теннисный корт.

По данным представителя ведомства, спортивный центр «Мужичи», построенный полвека назад как база отдыха, располагает сооружениями крытого и открытого типа, предназначенными для проведения соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и других мероприятий по различным видам спорта. Центр востребован, в том числе и благодаря своему расположению в предгорной местности. Однако в последние годы он значительно обветшал, и возможности его были ограничены. Благоустройство и расширение комплекса позволили решить эту проблему.

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