Новый ДК появится в сельском поселении Нестеровское Ингушетии до конца года

«Объект культуры рассчитан на 200 зрителей. Стоит отметить, что это первый новый ДК в сельском поселении Нестеровское Сунженского района», — сказал собеседник издания.

По его мнению, значительный вклад в муниципальную инфраструктуру внесут новые объекты культуры и спорта. Это не только новые рабочие места для сельских жителей, но и возможность проведения досуга, различных кружков и других интересных мероприятий культурного характера.

Он подчеркнул, что речь идет о типовом объекте с мастерской, большой сценической площадкой, библиотекой, хореографической студией. Проектом предусмотрены помещения для проведения культурно-массовых мероприятий, приобщения сельчан к прикладному искусству, традиционным ингушским ремёслам. ДК оснастят световым и звуковым оборудованием.

По данным пресс-службы районной администрации, строительство объекта подрядчики планируют завершить до конца этого года. На его возведение затратят около 36 млн руб.

Напомним, в начале марта этого года в самых отдаленных населенных пунктах Сунженского района Ингушетии ввели в эксплуатацию два ДК на 400 зрителей. Открытие первых объектов культуры в сельских поселениях Берд-Юрт и Чемульга приурочили к 250-летнему юбилею добровольного вхождения Ингушетии в состав Российского государства.

За 2019 год в республике открыты шесть домов культуры. В рамках нацпроекта «Культура» возведение таких объектов будет продолжено.

В Малгобеке, Карабулаке и Сунже будут построены центры культурного развития. В ближайшие годы планируется построить республиканский музей краеведения, театрально-культурный комплекс, Русский драмтеатр в Магасе, госфилармонию и Государственный колледж искусств в Назрани, Национальную библиотеку в Сунже.

В связи с открытием ДК в селах появляются новые центры творческой и общественной жизни, которые помогут оградить подрастающее поколение от негативных явлений современного общества.