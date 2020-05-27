Строительство

Новый ДК появится в сельском поселении Нестеровское Ингушетии до конца года

0

В Сунженском районе началось строительство Дома культуры с мастерскими по народным ремеслам, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации.

«Объект культуры рассчитан на 200 зрителей. Стоит отметить, что это первый новый ДК в сельском поселении Нестеровское Сунженского района», — сказал собеседник издания.

По его мнению, значительный вклад в муниципальную инфраструктуру внесут новые объекты культуры и спорта. Это не только новые рабочие места для сельских жителей, но и возможность проведения досуга, различных кружков и других интересных мероприятий культурного характера.

Он подчеркнул, что речь идет о типовом объекте с мастерской, большой сценической площадкой, библиотекой, хореографической студией. Проектом предусмотрены помещения для проведения культурно-массовых мероприятий, приобщения сельчан к прикладному искусству, традиционным ингушским ремёслам. ДК оснастят световым и звуковым оборудованием.

По данным пресс-службы районной администрации, строительство объекта подрядчики планируют завершить до конца этого года. На его возведение затратят около 36 млн руб.

Напомним, в начале марта этого года в самых отдаленных населенных пунктах Сунженского района Ингушетии ввели в эксплуатацию два ДК на 400 зрителей. Открытие первых объектов культуры в сельских поселениях Берд-Юрт и Чемульга приурочили к 250-летнему юбилею добровольного вхождения Ингушетии в состав Российского государства.

За 2019 год в республике открыты шесть домов культуры. В рамках нацпроекта «Культура» возведение таких объектов будет продолжено.

В Малгобеке, Карабулаке и Сунже будут построены центры культурного развития. В ближайшие годы планируется построить республиканский музей краеведения, театрально-культурный комплекс, Русский драмтеатр в Магасе, госфилармонию и Государственный колледж искусств в Назрани, Национальную библиотеку в Сунже.

В связи с открытием ДК в селах появляются новые центры творческой и общественной жизни, которые помогут оградить подрастающее поколение от негативных явлений современного общества.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19
Прокуратура отреагировала на жалобу работников соцучреждения Ингушетии на невыплату надбавок
Правоохранители устанавливают причины конфликта с пострадавшими в ингушском селе Сурхахи
Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки
Минтруд Ингушетии счел необоснованными жалобы сотрудников соцучреждения на невыплату надбавок
День Парада Победы 24 июня указом Президента России объявлен нерабочим
Режим самоизоляции в Ингушетии продлили до 7 июня
Амерхан Алдаганов стал победителем регионального конкурса «Почта глазами детей»
Ингушские лесники высадили 25 тыс. деревьев белой акации в ходе акции «Сад памяти»
Экс-министр труда Ингушетии в тяжелом состоянии доставлен в больницу после ДТП
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в акции, посвященной Дню русского языка

Главное

Яндекс.Метрика

 