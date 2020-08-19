Новым уполномоченным по правам человека в Ингушетии может стать бывший следователь
В Ингушетии назначат нового уполномоченного по правам человека в связи истечением срока полномочий действующего омбудсмена Джамбулата Оздоева. Им может стать бывший руководитель Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР Ибрагим Цечоев.
Как сообщил газете «Ингушетия» председатель комитета Народного собрания региона по госстроительству и законодательству Ибрагим Боков, вся необходимая документация о новом кандидате находится на согласовании в Москве.
«После необходимых процедур согласования по представленным кандидатурам, депутаты законодательного собрания на очередном заседании выберут нового омбудсмена в ходе тайного голосования. Ближайшее заседание состоится 27 августа», — сказал собеседник газеты.
По его словам, прежний омбудсмен Оздоев скорее всего перейдёт на другую должность в Администрации Главы и правительства региона.
Отметим, что срок полномочий омбудсмена не должен превышать 5 лет, при этом одно и то же лицо не может быть назначено более чем на два срока подряд.
Оздоев занимал пост уполномоченного по правам человека с 2010 года, избирался на два срока по пять лет.
Цечоев является полковником юстиции. Работал на различных должностях в сфере ведения юридической и правоохранительной деятельности. С 2011 года занимал должность руководителя Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР.
Необходимо добавить, что Цечоев в бытность работы в следственных органах имел большой опыт взаимодействия с аппаратом уполномоченного по правам человека в вопросах соблюдения прав заключенных в местах лишения свободы, также активно принимал участие в общественных мероприятиях, проводимых в регионе.
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