Новым уполномоченным по правам человека в Ингушетии может стать бывший следователь

Как сообщил газете «Ингушетия» председатель комитета Народного собрания региона по госстроительству и законодательству Ибрагим Боков, вся необходимая документация о новом кандидате находится на согласовании в Москве.

«После необходимых процедур согласования по представленным кандидатурам, депутаты законодательного собрания на очередном заседании выберут нового омбудсмена в ходе тайного голосования. Ближайшее заседание состоится 27 августа», — сказал собеседник газеты.

По его словам, прежний омбудсмен Оздоев скорее всего перейдёт на другую должность в Администрации Главы и правительства региона.

Отметим, что срок полномочий омбудсмена не должен превышать 5 лет, при этом одно и то же лицо не может быть назначено более чем на два срока подряд.

Оздоев занимал пост уполномоченного по правам человека с 2010 года, избирался на два срока по пять лет.

Цечоев является полковником юстиции. Работал на различных должностях в сфере ведения юридической и правоохранительной деятельности. С 2011 года занимал должность руководителя Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР.

Необходимо добавить, что Цечоев в бытность работы в следственных органах имел большой опыт взаимодействия с аппаратом уполномоченного по правам человека в вопросах соблюдения прав заключенных в местах лишения свободы, также активно принимал участие в общественных мероприятиях, проводимых в регионе.