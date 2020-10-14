Новым главным тренером сборной Ингушетии по тяжелой атлетике стал Адам Гайтов
Новым главным тренером по тяжелой атлетике Республики Ингушетия единогласным решением был избран Адам Гайтов.
Об этом стало известно по результатам совещания в республиканской спортивной школе по тяжелой атлетике «Динамо» в Назрани под председательством президента Федерации тяжелой атлетики региона Екупа Евлоева.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба республиканского Минспорта, ранее занимавший должность главного тренера Багаудин Мальсагов изъявил желание покинуть этот пост по собственному желанию. В свою очередь руководитель федерации и все присутствующие поблагодарили Багаудина Мальсагова за проделанную работу и выразили уверенность, что как и раньше будут прибегать к помощи и советам опытного наставника.