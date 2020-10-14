Новым главным тренером сборной Ингушетии по тяжелой атлетике стал Адам Гайтов

Об этом стало известно по результатам совещания в республиканской спортивной школе по тяжелой атлетике «Динамо» в Назрани под председательством президента Федерации тяжелой атлетики региона Екупа Евлоева.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба республиканского Минспорта, ранее занимавший должность главного тренера Багаудин Мальсагов изъявил желание покинуть этот пост по собственному желанию. В свою очередь руководитель федерации и все присутствующие поблагодарили Багаудина Мальсагова за проделанную работу и выразили уверенность, что как и раньше будут прибегать к помощи и советам опытного наставника.