Новые зоны отдыха с национальным орнаментом и цитатами из ингушской литературы открыли в Ингушетии

«Зоны отдыха с беседками и скамейками построены в высокогорном селе Бейни в рамках проекта активиста, победителя форума «Машук-2019» Адама Евлоева «В гостях у гор», реализованного за счет гранта Федерального агентства по делам молодежи», — сказал представитель ведомства.

По его данным, Минприроды Ингушетии выступило в качестве партнера проекта и всячески помогало ребятам претворить идею в жизнь.⁣⠀

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Ведомство оказало помощь активистам в обеспечении строительным материалом. Удобные беседки построены из древесины породы ясень, которая славится своей долговечностью.⁣⁣⠀

Большой вклад в реализацию проекта внесла команда Ассоциации ремесленников республики. Благодаря их усилиям беседки приобрели национальный колорит и изящество.⁣⁣⠀

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Площадки с беседками для пикников презентовали премьеру республики Владимиру Сластенину, главе Минприроды Магомеду Евлоеву, руководителю администрации Джейрахского района, комитетам по туризму и молодежи.

Сластенин поблагодарил всех, кто потрудился для воплощения этой идеи, призвал эковолонтеров продолжать в том же духе и привлекать в свои ряды как можно больше людей.

«Живем в такой красоте, нужно ее сохранить и показывать гостям», — привел слова премьера сотрудник пресс-службы.

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По данным пресс-службы, зоны отдыха включают в себя беседки с национальным орнаментом и цитатами из ингушской литературы, лавки для сидения, приспособление для мусорного мешка и костровую зону. Экоактивистами созданы шесть благоустроенных площадок в различных местах горной местности.⁣⁣

Зоны не только будут удобны для отдыхающих, но и должны минимизировать урон природе и экологии от пикников туристов.

Площадки расположены в живописных местах, где открывается великолепный вид на природные достопримечательности и архитектурные сооружения горного края.⁣⁣

По информации управления культурного наследия республики, на территории заповедника в Ингушетии находятся на госохране 1 тыс. 858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в Единый государственный реестр памятников народов РФ и 1 тыс. 780 обладающих статусом выявленных объектов культурного наследия.

Общее количество отреставрированных памятников с 1999 по 2019 год составляет 97 единиц. Реставрация уникальных комплексов проводилась как за счет бюджетных средств, так и за счет представителей тейпов.