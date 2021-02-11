Новые поправки в федеральный закон позволят отрегулировать аптечную деятельность

В частности, законопроектом устанавливается обязанность аптечных организаций обеспечить покупателей доступной информацией о наличии и минимальной цене лекарственных препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования. А также вводится понятие «передвижной аптечный пункт».

«Это важное для граждан решение. В случае принятия, закон обяжет аптеки информировать покупателей о том, что в продаже есть более дешевый аналог необходимого им препарата. Кроме того, закон разрешит деятельность передвижных аптечных пунктов. Жителям сельской местности и отдаленных территорий станет проще купить необходимые препараты», — сказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что «эти меры позволят обеспечить доступность лекарств для граждан».

Порядок организации работы «аптек на колесах» определит правительство. По предварительным срокам, это произойдет к 1 июля 2021 года.

Содержание новых поправок в основной закон об аптечной деятельности позволит также ограничить монополизацию фармацевтического рынка. В частности, предлагается ограничить возможность получения внереализационных доходов аптечными организациями и организациями оптовой торговли и устанавливать максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции в 5%. Сегодня он составляет от 30 до 60% от оборота лекарств. И платят такие средства за то, чтобы это лекарство просто попало в аптеку, за расположение на полочном пространстве, навязывание так называемых маркетинговых акций, взятие денег за обучение персонала по работе с данным лекарством.

«Таким образом, поборы, изъятие тех средств, которые отечественные производители лекарств могли бы потратить на разработку новых лекарственных препаратов, внедрение новых технологий, удешевление уже имеющихся лекарств», — прокомментировал ситуацию первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Он также отметил, что есть еще одна проблема, которая подвела парламентариев к решению предложить серьезные ограничительные меры, целью которых является обеспечить доступность новых отечественных препаратов, ограничить рост цен, а также отрегулировать вопрос с неравномерным распределением аптек в населенных пунктах. На некоторых улицах их количество доходит до десятков, а в чуть более отдаленных от центра районах невозможно и одну найти.

Законопроектом предлагается, кроме всего, ввести реестр аптечных работников, фармацевтов и провизоров. Продавать лекарства должны профессионалы, считают в Госдуме.