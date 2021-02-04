Культура

Новые экспонаты пополнили фонды краеведческого музея Ингушетии

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялось тематическое комплектование фонда, сообщила пресс-служба учреждения.

В музей были переданы разнотипные предметы, отражающие жизнь и быт ингушского народа: браслеты, кольца, керамика, топоры, стрелы и многое другое. Экспонаты в ближайшее время пополнят экспозицию в зале археологии.

Руководство музея и коллектив выражают благодарность владельцу коллекции Амирхану Султыгову за содействие в развитии и сохранении истории ингушского народа.

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