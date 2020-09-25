Новую транспортную развязку построили в Ингушетии для ликвидации участка частых ДТП

Об этом газете Ингушетия" сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

«Объект включен в Нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», — отметили в пресс-службе.

По информации собеседника издания, благодаря этому увеличена пропускная способность на загруженном участке путем разделения потоков автотранспорта по направлениям Краснодар — Баку и Назрань — Магас, а также ликвидировано место концентрации ДТП.

Для этого мостостроители по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» возвели двухуровневую развязку IБ категории протяженностью 870 м на пересечении дорогой Р-217 «Кавказ» подъезд к Магасу.

По данным пресс-службы, длина четырехполосного путепровода в ее составе равна 77 м, ширина проезжей части — 15 м, а каждой из четырех полос — по 3,75 м. Верхний слой дорожного полотна устроили из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Для пропуска сточных вод под насыпью дороги устроили две водопропускные трубы, а для отвода воды с проезжей части — лотки и водоприемные колодцы. В целях обеспечения комфорта и безопасности движения мостовики установили почти 6 км барьерного ограждения по оси и краям проезжей части, а также построили 3 км линий электроосвещения.

Помимо этого, нанесли термопластиковую разметку и установили новые дорожные знаки.

Сейчас дорожники ведут работы по возведению транспортных развязок «Назрань» (км 568) и «Карабулак» (км 582), а также моста через реку Сунжа. Помимо этого, дорожники устраивают шумозащитные экраны высотой 6 м и надземный пешеходный переход с подъемниками близ Насыр-Кортского округа Назрани.

Работы в полном объеме завершены на 15-километровом отрезке от сельского поселения Гази-Юрт (Назрановский район) до сельского поселения Троицкое (Сунженский район).