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Новогодний концерт в Магасе отменили из-за нападения на пост ДПС

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В Магасе отменили праздничный концерт у главной республиканской елки на площади Алания из-за нападения вечером 31 декабря на стационарный пост ДПС при въезде в город, сообщили газете «Ингушетия в городской мэрии.

«Все артисты, которые должны были выступить сегодня, уже отправлены домой. Сейчас с площади убирают музыкальную аппаратуру и разбирают палатки, где было организовано горячее питание для зрителей», — сказал собеседник газеты.

Напомним, что 31 декабря около 18 часов группа неизвестных напала на пост ДПС в столице республики. Двое нападавших убиты, один ранен. Также ранения получили два сотрудника, еще один скончался.

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