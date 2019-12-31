Новогодний концерт в Магасе отменили из-за нападения на пост ДПС

«Все артисты, которые должны были выступить сегодня, уже отправлены домой. Сейчас с площади убирают музыкальную аппаратуру и разбирают палатки, где было организовано горячее питание для зрителей», — сказал собеседник газеты.

Напомним, что 31 декабря около 18 часов группа неизвестных напала на пост ДПС в столице республики. Двое нападавших убиты, один ранен. Также ранения получили два сотрудника, еще один скончался.