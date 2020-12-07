Образование

Новая школа в Гази-Юрте приняла более 340 учащихся из старого здания общеобразовательного учреждения

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Всех учащихся старой школы в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района перевели в новое общеобразовательное учреждение, построенное недавно, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобрнауки республики.

«Свыше 300 учащихся из старой школы перешли в новое общеобразовательное учреждение, построенное в этом году в Назрановском районе в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитанное на 720 посадочных мест», — сказал сотрудник пресс-службы

По его данным, старая школа больше не будет функционировать.

В кабинетах технологии в соответствии с современными требованиями в новой школе оборудованы мастерские: в них для девочек установлены швейные машинки и электроплиты, а для мальчиков — станки по обработке дерева и металла.

Как отметил собеседник издания, кроме 35 учебных кабинетов в трехэтажном здании расположились спортзал, современная библиотека, актовый зал, медицинский блок, в том числе и стоматологический пункт, пищеблок и столовая. Во дворе учреждения есть детские игровые площадки, стадион, позволяющий проводить не только внутришкольные мероприятия, но и соревнования регионального уровня.

Как сообщила «Ингушетии» директор школы Радимхан Мальсагова, в рамках реализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Современная школа» нацпроекта «Образование» в школе планируется открытие кабинета дополнительного образования и центра «Точка роста».

«У нас уже работают творческие кружки по бисероплетению, вязанию крючком, шахматный и теннисный клубы. Дети с огромным удовольствием посещают занятия, думаю, когда список наименований существенно расширится, учащиеся смогут выбрать то направление, которое им ближе по интересам», — сообщила директор.

Напомним, в регионе предполагается ввести в эксплуатацию шесть новых школ с общей проектной мощностью 3 тыс. 850 мест до конца 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа».

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