Землетрясение

Ночью 23 декабря в Ингушетии произошло землетрясение

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Ночью 23 декабря в Сунженском районе Ингушетии произошло землетрясение. Эпицентр находился между сельскими поселениями Аршты и Чемульга.

В 2 часа 30 минут в Сунженском районе республики зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,1 балла, на глубине 16 км, сообщается на сайте МЧС по региону.

По другой информации, Северо-Осетинский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в 02:52 мск 23 декабря зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,7.

Эпицентр находился в 4 км от Аршты и 5 км от сельского поселения Чемульга.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сунженского района и региональном главке МЧС, землетрясение прошло без последствий.

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