Ночью 23 декабря в Ингушетии произошло землетрясение
Ночью 23 декабря в Сунженском районе Ингушетии произошло землетрясение. Эпицентр находился между сельскими поселениями Аршты и Чемульга.
В 2 часа 30 минут в Сунженском районе республики зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,1 балла, на глубине 16 км, сообщается на сайте МЧС по региону.
По другой информации, Северо-Осетинский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в 02:52 мск 23 декабря зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,7.
Эпицентр находился в 4 км от Аршты и 5 км от сельского поселения Чемульга.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сунженского района и региональном главке МЧС, землетрясение прошло без последствий.