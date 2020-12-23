Ночью 23 декабря в Ингушетии произошло землетрясение

В 2 часа 30 минут в Сунженском районе республики зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,1 балла, на глубине 16 км, сообщается на сайте МЧС по региону.

По другой информации, Северо-Осетинский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в 02:52 мск 23 декабря зафиксировал подземные толчки магнитудой 4,7.

Эпицентр находился в 4 км от Аршты и 5 км от сельского поселения Чемульга.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сунженского района и региональном главке МЧС, землетрясение прошло без последствий.