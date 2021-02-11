Ночные рейды столичных властей выявляют нарушителей коронавирусного режима

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, проводилась проверка заведений общепита на предмет соблюдения ими ограничения на работу до 21:00. Такая мера была принята для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и действует до 15 февраля текущего года.

«В ходе рейда были выявлены заведения, которые ведут свою деятельность вопреки всем ограничениям. Нарушителей предупредили об административной ответственности за несоблюдение действующей установки. Также были проведены профилактические беседы с посетителями заведений, после чего хозяева кафе прекратили свою ночную деятельность», — рассказали в городской администрации об итогах рейда.