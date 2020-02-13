«Ваша задача — мобилизовать силы, при необходимости привлекать больше людей и вовремя завершать работы. Никаких дополнительных соглашений не будет. Если строитель хочет и в дальнейшем работать, сохранить свое дело, ему нужно соблюдать все договоренности. Лучше взять один объект и сделать его хорошо. Если же не справляется, передавать другим», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона региона.

В прибрежно-парковой зоне столицы Ингушетии руководитель субъекта побывал на месте строительства детского сада на 220 мест. В соответствии с планом-графиком дошкольное учреждение должно было быть сдано подрядчиком ООО «Стройарсенал» еще в декабре 2019 года, но, по его словам, сроки сдвинулись из-за погодных условий и отсутствия подведенных коммуникаций.

На сегодняшний день готовность детского садика составляет 70%, на стадии завершения фасадная часть, идут внутренние отделочные работы. По словам подрядчика, строительство завершится в мае текущего года.

Калиматов отметил, что для предотвращения срыва сроков строительства из-за каких-либо проблем, подрядчики обязаны вовремя обращаться за помощью в правительство, тем более, когда речь идет о технической составляющей.

Далее Глава республики выехал в Назрань, где продолжается возведение школы на 720 мест. Сейчас в трехэтажном здании ведутся электромонтажные, внутренние и внешние отделочные работы, устройство систем тепло- и водоснабжения. Руководитель подрядной организации заверил, что до конца марта объект будет готов к сдаче.

По итогам выезда Калиматов поручил профильным зампредам и министрам взять на контроль работы на указанных объектах.

Напомним, что по данным регионального Минстроя, в республике до конца года построят 14 детских садов и 11 школ. Кроме этого, в Ингушетии начнется возведение новых 10 школ и одного детского сада в сельских поселениях Сурхахи, Яндаре, Барсуки, Экажево, Инарки, Верхние Ачалуки, Троицкое, городах Сунже и Назрани.