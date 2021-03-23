Независимый топливный союз призвал правительство России принять дополнительные меры для стабилизации топливного рынка

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Независимый топливный союз (НТС) прогнозирует, что цены на бензин в рознице до конца 2021 года могут подняться выше уровня инфляции. В случае реализации худшего сценария рост цен может составить 14%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо НТС премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В союзе призвали Кабмин РФ принять дополнительные меры для стабилизации топливного рынка. В том числе правительство призвали снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер, а также увеличить нормативы на бирже.

Напомним, что ранее Министерство энергетики России сообщило, что не видит предпосылок для повторения в стране ситуации с бензином 2018 года, когда правительство было вынуждено принимать срочные меры из-за роста цен на топливо.

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