Независимый топливный союз призвал правительство России принять дополнительные меры для стабилизации топливного рынка
Независимый топливный союз (НТС) прогнозирует, что цены на бензин в рознице до конца 2021 года могут подняться выше уровня инфляции. В случае реализации худшего сценария рост цен может составить 14%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо НТС премьер-министру России Михаилу Мишустину.
В союзе призвали Кабмин РФ принять дополнительные меры для стабилизации топливного рынка. В том числе правительство призвали снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер, а также увеличить нормативы на бирже.
Напомним, что ранее Министерство энергетики России сообщило, что не видит предпосылок для повторения в стране ситуации с бензином 2018 года, когда правительство было вынуждено принимать срочные меры из-за роста цен на топливо.