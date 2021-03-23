Независимый топливный союз призвал правительство России принять дополнительные меры для стабилизации топливного рынка

В союзе призвали Кабмин РФ принять дополнительные меры для стабилизации топливного рынка. В том числе правительство призвали снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер, а также увеличить нормативы на бирже.

Напомним, что ранее Министерство энергетики России сообщило, что не видит предпосылок для повторения в стране ситуации с бензином 2018 года, когда правительство было вынуждено принимать срочные меры из-за роста цен на топливо.