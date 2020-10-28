Незаконное оформление 12 земельных участков в Ингушетии расследуют в рамках уголовного дела
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при выделении и оформлении земельных участков жителям одного из сел Назрановского района республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СК России.
«По данным следствия, с 2010 по 2011 годы должностные лица администрации сельского поселения Экажево при отсутствии законных оснований подготовили и выдали выписки из похозяйственных книг 12 гражданам. Туда были внесены ложные сведения о наличии у них в собственности земельных участков, предоставленных под ИЖС и для ведения личного подсобного хозяйства», — пояснил собеседник издания.
По данным представителя ведомства, впоследствии региональное управление Росреестра на основании упомянутых документов зарегистрировало право собственности на участки кадастровой стоимостью более 5 млн рублей.
Дело завели по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и виновных лиц.