Следком

Нетрезвый житель Ингушетии ударил полицейского ножом

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК России — «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 9 марта 2021 года, в сельском поселении Нестеровское Сунженского района республики подозреваемый нарушал общественный порядок, находясь в нетрезвом состоянии. На законное требование сотрудников полиции прекратить противоправное поведение он нанес ножом удар, причинив резаную рану руки одного из правоохранителей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

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