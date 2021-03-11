Нетрезвый житель Ингушетии ударил полицейского ножом

По данным следствия, вечером 9 марта 2021 года, в сельском поселении Нестеровское Сунженского района республики подозреваемый нарушал общественный порядок, находясь в нетрезвом состоянии. На законное требование сотрудников полиции прекратить противоправное поведение он нанес ножом удар, причинив резаную рану руки одного из правоохранителей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.