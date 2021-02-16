Нестеровские классики завоевали путевку на первенство СКФО благодаря победе на региональном этапе в Ингушетии

«Состязания проходили в спорткомплексе сельского поселения Нестеровское для отбора лучших спортсменов на первенство округа. Воспитанники ФОКа удачно выступили на региональных соревнованиях. Первое место заняли Саид Арчхоев (57 кг), Зеваш Цетехашвили (68 кг), Магомед Бузуртанов (85 кг), Исмаил Героев (92 кг). Серебряными призерами стали Идрис Боков (42 кг), Амир Катиев (92 кг), Абдул-Медит Яндаров (85 кг). Бронзовые медали выиграли Махам Хашиев, Муслим Гулиев, Алихан Дзангиев, Магомед Абадиев (32 кг), Исмаил Дзангиев (45 кг), Рамзан Деркизанов в весовой категории 57 кг», — сказал Балаев.

По его словам, команда классиков нестеровского спорткомплекса стала лидером по числу наград на республиканском первенстве.

Соревнования проводились по действующим правилам ФИЛА по 15 весовым категориям. Целью состязаний послужили популяризация греко-римской борьбы в регионе, обмен опытом, укрепление дружбы между спортсменами, повышение их мастерства. Победителям и призерам состязаний вручили медали и грамоты соответствующих степеней.

Ребята завоевали путевку в первенство Северо-Кавказского федерального округа. Отстаивать честь республики юным борцам предстоит в ближайшее время в Черкесске.