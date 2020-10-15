Кража

Несовершеннолетний житель Ингушетии подозревается в краже домашнего имущества

0

В отношении 16-летнего жителя города Малгобека возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК России — «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

По данным следствия, в апреле текущего года подозреваемый юноша, незаконно проник в жилище и совершил хищение различного домашнего имущества. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Карабулака проверили ход возведения школы на 320 мест
Владимир Путин наградил олимпийского чемпиона Хасана Халмурзиева орденом Почета
В Карабулаке работает межведомственная рабочая группа по легализации объектов налогообложения
В сельском поселении Троицкое отремонтированы дороги местного значения
В сельском поселении Нестеровское пресекли реализацию спиртных напитков несовершеннолетним
В Малгобеке юнармейцам устроили экскурсию по местам боевой славы города
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 48 человек
Лесники Ингушетии обнаружили бесхозные 15 кубов нелегальной древесины
«Бесконтакт» Сбербанка помогает в борьбе с пандемией и забытыми картами в банкоматах
Представители московского семейного клуба любителей древней культуры посетили музей изобразительных искусств Ингушетии
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова примет участие в субботнике в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 