Несовершеннолетний житель Ингушетии подозревается в краже домашнего имущества

По данным следствия, в апреле текущего года подозреваемый юноша, незаконно проник в жилище и совершил хищение различного домашнего имущества. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.