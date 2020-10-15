Несовершеннолетний житель Ингушетии подозревается в краже домашнего имущества
В отношении 16-летнего жителя города Малгобека возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК России — «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
По данным следствия, в апреле текущего года подозреваемый юноша, незаконно проник в жилище и совершил хищение различного домашнего имущества. Сумма причиненного ущерба устанавливается.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.