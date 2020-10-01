Несовершеннолетний житель Ингушетии ограбил за ночь продуктовые магазины на 110 тысяч рублей

«По данным следствия, обвиняемый со своим знакомым предпринял попытку хищения денежных средств из платежного терминала, установленного на улице Джабагиева в Назрани, но завладеть деньгами они не смогли. Той же ночью они ограбили продуктовые магазины города, причинив ущерб их владельцам на общую сумму более 110 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении несовершеннолетнего с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, которое также направлено в суд.