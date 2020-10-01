Несовершеннолетний житель Ингушетии ограбил за ночь продуктовые магазины на 110 тысяч рублей
В Ингушетии окончено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, который обвиняется в попытке кражи денежных средств из платежного терминала и ограблении продуктовых магазинов на общую сумму более 110 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
«По данным следствия, обвиняемый со своим знакомым предпринял попытку хищения денежных средств из платежного терминала, установленного на улице Джабагиева в Назрани, но завладеть деньгами они не смогли. Той же ночью они ограбили продуктовые магазины города, причинив ущерб их владельцам на общую сумму более 110 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении несовершеннолетнего с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В отношении второго соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, которое также направлено в суд.