Несовершеннолетний житель Ингушетии ограбил за ночь продуктовые магазины на 110 тысяч рублей

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В Ингушетии окончено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, который обвиняется в попытке кражи денежных средств из платежного терминала и ограблении продуктовых магазинов на общую сумму более 110 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«По данным следствия, обвиняемый со своим знакомым предпринял попытку хищения денежных средств из платежного терминала, установленного на улице Джабагиева в Назрани, но завладеть деньгами они не смогли. Той же ночью они ограбили продуктовые магазины города, причинив ущерб их владельцам на общую сумму более 110 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении несовершеннолетнего с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, которое также направлено в суд.

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