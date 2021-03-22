Несовершеннолетние, пострадавшие при ДТП в Ингушетии, направлены в отделение травматологии детской больницы

«В 10:00 в приемное отделение больницы поступили две пациентки в возрасте девяти и десяти лет, пострадавшие в результате дорожно-транспортного на федеральной трассе «Кавказ» в районе сельских поселений Барсуки и Яндаре. По клиническим признакам маленькие пациентки были направлены в отделение травматологии и ортопедии с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга», — сказал собеседник издания.

По его информации, на данный момент состояние девочек удовлетворительное, они получают консервативную терапию в полном объеме.

Как пояснили нашему изданию в УГИБДД по региону, число пострадавших в аварии выросло до девяти человек, среди них и несовершеннолетние.

«Пятеро после оказания медпомощи были отпущены домой, в больницах остаются четверо: двое взрослых и двое детей», — уточнили в ведомстве.

Как сообщали ранее в аварийно-спасательной службе республики, автомобильная авария с участием восьми автомобилей произошла примерно в 8:30 недалеко от кафе «Тушоли» в Назрановском районе.

По предварительным данным, пострадавшие — люди с ограниченными возможностями здоровья из Дагестана, находившиеся в специально оборудованном для инвалидов автомобиле.