Альпинизм

Несмотря на сложные погодные условия, чемпионат России по альпинизму в техническом классе в горной Ингушетии проходит по плану

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Глава администрации Джейрахского района Ахмед Льянов посетил альпинистский базовый лагерь «Кязи», где проходит чемпионат России по альпинизму в техническом классе.

Он встретился с судьями и тренерами участников соревнований. Несмотря на сложные погодные условия, чемпионат проходит по плану.

Напомним, в чемпионате принимает участие более 70 альпинистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Карелии, Бурятии, Красноярска, Краснодара, Ставрополя, Приморского, Хабаровского, Пермского, Алтайского краев, Московской, Воронежской, Самарской, Ростовской, Новосибирской, Кировской и Нижегородской областей.

Команды-участники состоят из 2-4 человек, имеющих спортивный разряд не ниже первого по классическому альпинизму. Участникам предстоит совершить несколько восхождений наивысшей категории сложности на вершины горы Кязи.

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