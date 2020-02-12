Несмотря на сложные погодные условия, чемпионат России по альпинизму в техническом классе в горной Ингушетии проходит по плану
Глава администрации Джейрахского района Ахмед Льянов посетил альпинистский базовый лагерь «Кязи», где проходит чемпионат России по альпинизму в техническом классе.
Он встретился с судьями и тренерами участников соревнований. Несмотря на сложные погодные условия, чемпионат проходит по плану.
Напомним, в чемпионате принимает участие более 70 альпинистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Карелии, Бурятии, Красноярска, Краснодара, Ставрополя, Приморского, Хабаровского, Пермского, Алтайского краев, Московской, Воронежской, Самарской, Ростовской, Новосибирской, Кировской и Нижегородской областей.
Команды-участники состоят из 2-4 человек, имеющих спортивный разряд не ниже первого по классическому альпинизму. Участникам предстоит совершить несколько восхождений наивысшей категории сложности на вершины горы Кязи.