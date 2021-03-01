В заседании под председательством министра культуры Темерлана Дзейтова приняли участие вице-премьер республиканского правительства Марьям Амриева, федеральный инспектор Виталий Смирнов, председатель горсовета Магаса Залина Льянова, сотрудники аппарата Минкультуры, руководители и работники подведомственных учреждений, директора муниципальных домов культуры, представители министерств и ведомств.

Темерлан Дзейтов обратился к присутствующим с приветственным словом, подчеркнув, что прошедший год выдался сложным из-за пандемии COVID-19 и разнообразным на события, которые необходимо было обеспечить должным вниманием со стороны как министерства, так и его подведомственных учреждений.

«Несмотря на ковидные ограничения, культурная жизнь Ингушетии в 2020 году была насыщенной и интересной. Центральным событием года стало празднование 250-летия единения Ингушетии и России, которое прошло с размахом и на высоком уровне. Также было проведено множество мероприятий в новом для нас онлайн-формате», — рассказал министр.

Он выразил благодарность всем, кто участвовал в организации данных мероприятий и использовал все возможные ресурсы своих учреждений при ограниченном бюджете и материально-технической базе для проведения их на должном уровне.

С подведением итогов работы за 2020 год по направлениям межкультурного сотрудничества, театрально-концертной, культурно-досуговой и образовательной деятельности в сфере культуры выступила замминистра Айна Ильясова.

Затем был заслушан доклад замминистра Рустама Таркоева об итогах работы музейных учреждений, по выставочным проектам, пополнению фондов, вопросам реализации социальных проектов, федеральных целевых программ, строительства и реконструкции учреждений культуры в рамках национального проекта «Культура».

По итогам коллегии прошло активное обсуждение докладов, были внесены определенные замечания и предложения.

«Культура — одна из фундаментальных составляющих государства, и ее развитие является первостепенной задачей, которая стоит перед Администрацией Главы и аппаратом правительства Ингушетии. Все вы знаете, насколько трепетно и внимательно Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов относится к сфере культуры и искусства. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реализации мероприятий и проектов в прошедшем году, особенно тех, кто участвовал в проведении 250-летия единения Ингушетии с Россией», — отметила заместитель председателя правительства Марьям Амриева.