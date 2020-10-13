Несколько мужчин в Ингушетии ограбили дом и повредили мебель в Назрани

«Пять-шесть злоумышленников с пистолетами и электрошокером накануне ночью примерно в 22:00 проникли в частный дом. Угрожая оружием хозяйке дома, требовали сообщить местонахождение супруга. Налетчики забрали с собой пару золотых часов и золотое кольцо стоимостью 260 тыс. рублей и 200 тыс. руб., которые находились в трех копилках», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что злоумышленники повредили мебель и отопительный радиатор, разбили боковое и лобовое стекла автомобиля Kia Spectra. Налетчикам удалось скрыться в неизвестном направлении.

Размер причинённого ущерба устанавливается.

В республике введен план-перехват, личности грабителей пока не установлены.