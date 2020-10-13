Несколько мужчин в Ингушетии ограбили дом и повредили мебель в Назрани
Неизвестные, вооруженные пистолетами и электрошокером, накануне ночью совершили налет на частный дом в Назрани, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Пять-шесть злоумышленников с пистолетами и электрошокером накануне ночью примерно в 22:00 проникли в частный дом. Угрожая оружием хозяйке дома, требовали сообщить местонахождение супруга. Налетчики забрали с собой пару золотых часов и золотое кольцо стоимостью 260 тыс. рублей и 200 тыс. руб., которые находились в трех копилках», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что злоумышленники повредили мебель и отопительный радиатор, разбили боковое и лобовое стекла автомобиля Kia Spectra. Налетчикам удалось скрыться в неизвестном направлении.
Размер причинённого ущерба устанавливается.
В республике введен план-перехват, личности грабителей пока не установлены.