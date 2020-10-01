Несколько магазинов «Магнит» появятся в Ингушетии до конца года — Калиматов

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В рамках достигнутой договоренности в республике планируется открытие в ближайшие месяцы ряда магазинов «Магнит», в будущем году их число увеличится до 70, заявил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«К региону начали проявлять интерес инвесторы. Сейчас достигнута договоренность, что до нового года в Ингушетии появится четыре или шесть магазинов сети «Магнит». За следующий год их число будет доведено до 70. Это тоже положительно скажется на развитии рынка труда», — сообщил в интервью «Интерфаксу» Калиматов.

Проблемы безработицы в регионе власти намерены решать путем развития малого и среднего бизнеса. Это позволит трудоустроить до 70-80% населения. По его словам, наиболее остро проблема безработицы в республике стоит для женщин. У мужчин больше возможностей.

«Молодые ребята уезжают и работают по всей стране, многие служат в армии по контракту. У них хорошая зарплата и ведомственное жилье. Для женщин важно создать условия для работы в республике. У нас женщины прекрасно шьют, готовят, отлично рисуют, очень многое умеют», — констатировал Калиматов.

По его данным, в республике наблюдается переизбыток специалистов в гуманитарных областях: юристов, экономистов. Регион нуждается в специалистах технического обслуживания.

«Ведь на любое серьезное предприятие к нам приезжают специалисты из Ростова-на-Дону, Ставрополя, из-за границы. Необходимо покрыть потребность в технических специальностях в республике. На это надо настраивать молодежь. Если брать «технаря», то он буквально с одним ноутбуком может выполнять массу работы, сидя дома», — рассказал Глава Ингушетии.

Новые рабочие места в регионе появляются благодаря вводу новых школ, детсадов и больниц.

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