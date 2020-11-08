ДТП

Несколько человек пострадали в ДТП в Ингушетии

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На ФАД Р-217 «Кавказ» сегодня произошло ДТП, несколько пострадавших госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Как сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Ингушетии в 10:55 мск. По прибытию спасательных расчетов было установлено, что на 580 км федеральной автодороги произошло столкновение двух легковых автомобилей «Лада «Приора» и ВАЗ-2107.

От МЧС привлекались 4 человека личного состава и одна единица техники.

Ранее, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе расширенного совещания по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения заявил о необходимости пересмотреть основополагающие параметры республиканской и аналогичных муниципальных программ по данному актуальному вопросу.

По его мнению, проблема обеспечения безопасности дорожного движения носит не узковедомственный, а комплексный характер и подразумевает системный подход со стороны федеральных и республиканских органов исполнительной власти, муниципалитетов, контрольно-надзорных органов, структур и ведомств.

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