Несколько человек пострадали в ДТП в Ингушетии

Как сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Ингушетии в 10:55 мск. По прибытию спасательных расчетов было установлено, что на 580 км федеральной автодороги произошло столкновение двух легковых автомобилей «Лада «Приора» и ВАЗ-2107.

От МЧС привлекались 4 человека личного состава и одна единица техники.

Ранее, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе расширенного совещания по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения заявил о необходимости пересмотреть основополагающие параметры республиканской и аналогичных муниципальных программ по данному актуальному вопросу.

По его мнению, проблема обеспечения безопасности дорожного движения носит не узковедомственный, а комплексный характер и подразумевает системный подход со стороны федеральных и республиканских органов исполнительной власти, муниципалитетов, контрольно-надзорных органов, структур и ведомств.