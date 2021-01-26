Вакцинация

Необходимо обеспечить эффективную и одновременно безопасную вакцинацию граждан — полпред Чайка

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в совещании под председательством полпреда Президента России в СКФО Юрия Чайки, проходившем режиме видео-конференц-связи.

Чайка отметил, что представители федерального центра на постоянной основе осуществляют мониторинг ситуации в регионах и помогают скорректировать деятельность в целях стабилизации ситуации с заболеваемостью. Такое сотрудничество существенно повышает эффективность мер борьбы с распространением инфекции. Вместе с тем, эпидемиологическая обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе остается сложной.

«В таких условиях важным является вопрос качественной подготовки и высокой организации проведения иммунизации населения. Президентом Российской Федерации рекомендовано всем регионам, перейти к массовой вакцинации населения. Основная цель, которая стоит перед нами, — обеспечение эффективной и одновременно безопасной вакцинации граждан. Для ее достижения необходимо утвердить региональные планы и порядки вакцинации, обеспечив их последовательную реализацию», — подчеркнул полпред.

С докладом об организации деятельности по проведению вакцинации взрослого населения против Covid-19 выступил Глава республики Калиматов.

По его словам, в республике прививочная кампания начата еще в декабре 2020 года с вакцинации медицинских работников, работников образовательных организаций и социальной защиты. С января в соответствии с поручением Президента России ведется массовая вакцинация жителей республики. Предварительно для реализации данной задачи подготовлен план и обеспечены транспортировка и хранение вакцины с соблюдением «холодной цепи» согласно правилам приема, разгрузки и содержания препарата в медицинской организации. Также проведены обучающие семинары, до медработников доведен «Порядок проведения вакцинации против Covid-19 взрослому населению».

В настоящее время в республику поступило 1542 дозы вакцины против коронавируса. До конца января ожидается поставка еще 5600 доз, в феврале — 7500.

Сейчас в республике работают 8 прививочных пунктов в городских больницах и в сельских поселениях. Создано 5 передвижных мобильных бригад для вакцинации с соответствующим оснащением в различных районах региона. Прорабатывается вопрос создания пунктов во врачебных амбулаториях, имеющих лицензии на вакцинацию, при необходимости производится доставка людей к месту проведения процедуры.

Чайка акцентировал внимание собравшихся на том, что аппарат полномочного представителя главы государства готов оказать всестороннее содействие и поддержку для выполнения поручений Президента России. Их реализация в субъектах округа будет взята под особый контроль.

В совещании приняли участие заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, руководитель федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова, главы регионов СКФО, руководители заинтересованных территориальных органов исполнительной власти страны.

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